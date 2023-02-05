США являются причиной затягивания конфликта в Украине.

Об этом сообщил турецкому изданию Aydınlık источник в правительственных структурах.

По его словам, Вашингтон «предотвратил» мир, когда он был близок.

Источник отметил, что американская сторона пытается держать ситуацию в напряжении и является причиной затягивания конфликта Российской Федерации и Украины.

В статье также подчеркивается, что США используют НАТО в своих стратегических интересах, а именно, для сохранения однополярного миропорядка.