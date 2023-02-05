США являются причиной затягивания конфликта в Украине.
Об этом сообщил турецкому изданию Aydınlık источник в правительственных структурах.
По его словам, Вашингтон «предотвратил» мир, когда он был близок.
Источник отметил, что американская сторона пытается держать ситуацию в напряжении и является причиной затягивания конфликта Российской Федерации и Украины.
В статье также подчеркивается, что США используют НАТО в своих стратегических интересах, а именно, для сохранения однополярного миропорядка.
- «Расширение НАТО служит усилению мировой гегемонии Соединенных Штатов. Это угроза глобальному миру. Выход Турции из НАТО станет началом распада альянса. Многие европейские страны из-за давления и страха перед США выйдут из НАТО. Народы Европы готовы к этому», — говорится в статье.
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