Железнодорожная ветка «Галаба-Хайратон» в Афганистан будет открыта после подписания соглашения между компанией «Согдиана транс» и администрацией Афганской железной дороги.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Узбекистон темир йуллари» (УТЙ).

С 1 февраля УТЙ приостановила перевозки в Афганистан на участке «Хайратон — Мазари-Шариф». Причиной называлось «невыполнение афганской стороной обговорённых технических работ».

По данным перевозчика, руководство Афганской железной дороги «по-новому» и «неверно» толкует условия соглашения на обслуживание участка железной дороги «Хайратон — Мазари — Шариф». Напомним, в декабре 2022 года афганское издание TOLOnews сообщило, что контракт на обслуживание участка железной дороги «Хайратон — Мазари-Шариф» получила казахская компания Mansour Fatih, однако Узбекистан позже опроверг эту информацию, заявив, что переговоры ещё ведутся.

«Следует отметить, что не было дано никакого объяснения о невозможности со стороны Афганистана выполнить технические работы на станции „Хайратон“ в установленные им сроки. Следует отметить, что была распространена информация о том, что администрация Афганских железных дорог подписала договор с компанией Mansour Fatih на организацию выгрузки и возврата вагонов, доставленных на станцию „Хайратон“. К сожалению, эта организация не успела организовать работу на станции „Хайратон“ в оговорённый срок до 31 января», — говорится в сообщении.

Кроме того, как заявляет УТЙ, «Согдиана транс» проводит встречи с предпринимателями и помогает им организовать перевозку грузов временным автотранспортом для их поддержки, однако «поступает информация, что соседняя страна рекомендует предпринимателям не перевозить грузы автомобильным транспортом».

По данным компании, «по просьбе руководства Афганских железных дорог» в начале следующей недели в Термезе планируется подписать новый контракт между «Согдиана транс» и администрацией Управления железных дорог Афганистана по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом в Афганистан, доставки грузов до станции Хайратон и их вывозу.

«Со дня подписания договора мы проинформируем вас об открытии железной дороги Галаба-Хайратон», — говорится в сообщении.