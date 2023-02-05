Азербайджан качественно выстраивает свои города заново.

Об этом сказал путешественник из Великобритании Вильям Гилкраст, сообщает Trend.

«Я сам занимаюсь строительным делом, и то, что я увидел сегодня в Лачине и в других местах до этого, можно действительно считать хорошей работой», — сказал он.

Путешественник подчеркнул, что отрадно видеть, что работа по реконструкции продолжаются, и люди, которые вынужденно покинули свои дома, вскоре смогут вернуться домой.

Он также выразил свое восхищение пейзажами на освобожденных землях.

«Мы поднялись на горный перевал, высота которого на самом деле составляет 3,260 метров, это было совершенно потрясающе. Температура была -10. Я объездил много-много стран, и это был один из лучших пейзажей, которые я когда-либо видел. Я хочу поблагодарить правительство Азербайджана и людей, которые организовали этот тур для нас. Мы провели совершенно потрясающее время», — отметил путешественник.