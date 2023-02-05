По данным исследования компании Redfield & Wilton Strategies, около половины американцев считают, что секретные документы, обнаруженные в доме и бывшем офисе Джо Байдена, хранились там умышленно, сообщает Newsweek.

В публикации отмечается, что 43% граждан США считают, что Байден и/или его сотрудники, «возможно, умышленно хранили» засекреченные документы. Порядка 34% предполагают, что документы хранились, «возможно, по ошибке», еще 23% опрошенных затруднились с ответом.

По мнению 42% респондентов, тема с обнаруженными у президента США секретными документами «раздута».

65% всех опрошенных высказались за обыски со стороны ФБР на всех объектах недвижимости Байдена.