В Румынии в уезде Алба из-за сильных снегопадов и метели остались без электроэнергии тысячи домов, сообщает телеканал Digi 24.

Отмечается, что из-за сугробов, упавших деревьев и столбов заблокировано несколько дорог.

«Есть дороги, закрытые из-за снега, деревья, поваленные сильным ветром, и тысячи людей, которые остались без электричества. Метеорологи предупреждают, что грядет самый холодный период этой зимы», — сообщил телеканал.

Отмечается, что домохозяйств в Албе остались без электричества в связи с повреждениями на десятках трансформаторных подстанций. По информации Digi 24, электрики уже работают над устранением неполадок.