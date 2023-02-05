По меньшей мере 16 человек погибли в серии ДТП с участием 49 автомобилей на скоростной трассе в центральной китайской провинции Хунань, сообщает Центральное телевидение Китая.

Серия из пяти крупных ДТП произошла в течение 10 минут в субботу вечером. В одной из аварий погибли семь человек, в других трех ДТП — по три человека, еще одно массовое столкновение автомобилей не привело к жертвам. В ходе инцидента несколько машин загорелись. При этом 66 человек пострадали.

Движение на участке, где произошло ДТП, уже возобновлено. Ведется расследование причин произошедшего