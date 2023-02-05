Карабах имеет огромный туристический потенциал. Об этом сказал датский путешественник Магнус Нильсен, сообщает Trend.

По его словам, одной природы Карабаха достаточно, чтобы путешествовать сюда.

«Вчера, когда я был в Шуше, природа этого места и Джыдыр-Дюзю произвели на меня очень хорошее впечатление. Я слышал о Шуше и раньше, но не ожидал увидеть такое великолепное зрелище. Карабах имеет огромный туристический потенциал. Здесь очень интенсивно ведутся восстановительные и строительные работы. Конечно, я хочу, чтобы люди скорее вернулись на свою родную землю. Также хотел бы приехать сюда снова через 5-10 лет», — сказал он.