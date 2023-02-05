Нынешняя позиция Ирана по ряду вопросов усложняет возможность достижения соглашения по его ядерной программе. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье интервью газете El País.

«Хотя [изначально соглашение] работало хорошо, [США] вышли из соглашения, — отметил он. — Позже Иран вступил в позицию, которая очень затрудняет достижение каких-либо соглашений». «Подавление внутренних движений, в частности женщин, применение смертной казни, поставки оружия России — хотя они и отрицают, что делают это, на этот счет имеется множество свидетельств — создали обстановку, в которой ядерное соглашение становится сложнее», — считает Боррель.

Дипломат добавил, что сейчас соглашение заморожено. «Я должен попытаться сохранить его», — уточнил он.