Обнародован прогноз погоды на 6 февраля.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный.

Температура воздуха составит ночью 2-5° тепла, днем — 7-10° тепла. Атмосферное давление понизится с 763 мм ртутного столба до 760 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

6 февраля в большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются осадки, выпадет снег. Временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1°мороза до 4° тепла, днем — 7-10° тепла, ночью в горах — 12-17° мороза, днем — 0-5° мороза.

Ночью и утром в горных и предгорных районах ожидается гололедица на дорогах.