Китай выражает недовольство из-за того, что США сбили китайский метеозонд и оставляет за собой право отреагировать на произошедшее

«Китайская сторона выражает свое сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат. Китай после проверки уже неоднократно сообщал американской стороне о том, что аэростат предназначен для гражданского использования и вошел в воздушное пространство США через форс-мажор, это была абсолютно непредвиденная ситуация”, — говорится в сообщении МИД КНР.