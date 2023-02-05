Китай поставляет России технологии, необходимые РФ для продолжения войны в Украине, — на фоне международных санкций и экспортного контроля.

Об этом сообщила американская деловая газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анализ данных российской таможни.

Журналисты проанализировали более 84 000 поставок, зарегистрированных российской таможней после того, как Запад начал кампанию экономического давления в отношении РФ с упором на продукцию, которую администрация Джо Байдена описала как критически важную для российских вооруженных сил.

Из документов следует, что китайские государственные оборонные компании поставляют Москве навигационное оборудование, технологии подавления радиосигналов, а также детали для истребителей. Продукцию получают российские государственные оборонкомпании, находящиеся под санкциями Запада.

Так, китайская государственная компания Poly Technologies 31 августа 2022 года поставила навигационное оборудование российской государственной военно-экспортной корпорации «Рособоронэкспорт» для военно-транспортных вертолетов М-17.