Страны Евросоюза никогда ранее не рассматривали и не рассматривают возможность отправки своих военных в Украину.

Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Дипломат ответил на вопрос, следует ли предоставить Киеву самолеты.

«Думаю, что нужно помогать Украине всеми возможными способами». «Принимая во внимание обстоятельства [статуса] невоюющей стороны, в которых мы хотим продолжать [оставаться]», — подчеркнул Боррель.

Он обратил внимание, что если бы страны ЕС стали направлять в Украину своих военных, то они бы оказались бы стороной, задействованной в конфликте.

Помимо того, глава дипломатии ЕС добавил, что Брюссель будет и дальше поддерживать Украину, в том числе финансово. Члены сообщества «уже выделили 50 млрд евро», сказал Боррель.