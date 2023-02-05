В США с рельсов сошли 50 вагонов грузового поезда с опасными веществами, начался пожар, сообщает Associated Press.

«В настоящее время мы работаем над проверкой того, какие вагоны с опасными материалами, если таковые имеются, были повреждены», — сообщил представитель Национального совета по безопасности на транспорте Майкл Грэм.

Уточняется, что инцидент произошел в штате Огайо — в 14 из загоревшихся вагонов перевозился винилхлорид. Этот газ является чрезвычайно огнеопасным и может стать причиной взрыва, при этом выделяя ядовитые угарный газ, хлороводород и фосген.

Прибывшие на место происшествия сотрудники агентства по охране окружающей среды проводят замеры качества воздуха.