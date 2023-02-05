США запрашивают у Японии разрешение на размещение на ее территории гиперзвуковых ракет LRHW и крылатых Tomahawk для противодействия Китаю, сообщает газета Sankei.

В конце января другое японское издание сообщало об отказе США от этого плана.

По ее данным, размещение ракет на территории Японии рассматривается в качестве одного из элементов стратегии по размещению таких вооружений на так называемой первой цепи островов, которые закрывают Китаю выход в Тихий океан. США, как пишет издание, на рабочем уровне начали прорабатывать этот вопрос с Японией три-четыре года назад, при этом Токио положительно смотрит на это и хочет дать согласие на размещение ракет. Однако эта тема, как пишет издание, не поднималась на встрече японского премьера Фумио Кисиды с президентом США Джо Байденом, а также на консультациях глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате 2+2 в январе.

В соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности у США не было ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5 500 км, в то время как у Китая имеется более тысячи таких ракет, пишет газета. После приостановки в 2019 году своих обязательств в рамках договора Вашингтон стремится как можно быстрее разработать ракеты средней дальности, в частности гиперзвуковые ракеты, для размещения уже в текущем году.

По данным Sankei, речь идет о ракетах LRHW и примерно 100 ракетах Tomahawk. При этом не уточняется, сколько из них США намерены разместить именно в Японии. Нет понимания и относительно места размещения, однако правительственный источник отметил, что одним из кандидатов является остров Кюсю.