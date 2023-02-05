«Наше братство с нашим дорогим другом — Азербайджаном будет длиться, как единый кулак, единое сердце».

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью газете «Milliyet».

Министр отметил, что Зангезурский коридор и пролегающие по нему железные и автомобильные дороги очень ценны с точки зрения экономической, социальной жизни региона и его безопасности.

«Армения следует пожать руку мира, протянутую господином Ильхамом Алиевым и нашим президентом. Их пребывание в грезах под воздействием внешнего влияния не является логичным подходом. Мы желаем, чтобы Армения воспользовалась этой возможностью», — сказал Хулуси Акар.