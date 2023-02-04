Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предрёк президенту Украины Владимиру Зеленскому отставку после ухода главы США Джо Байдена со своего поста.

Cоскин выразил мнение, что психическое и физическое здоровье Байдена, а также коррупционные и иные скандалы вокруг его сына Хантера приведут к тому, что он и его фракция проиграют ближайшие выборы. При этом экс-президент США Дональд Трамп и республиканская партия наоборот набирают популярность и победят.

По мнению Соскина, в случае ухода Байдена Зеленский потеряет поддержку США и ему уже ничего не поможет.

«Зеленский находится фактически в капкане. И Ермак, и он, и вся эта группа. Капкан сжимается внешне и внутренне. Зеленскому уже ничего не поможет», — считает он.

Также он выразил уверенность в том, что против главы Украины в скором времени может начаться процедура импичмента, если он не согласится добровольно уйти в отставку.