Представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство Украины в одностороннем порядке расторгло договор с Россией о совместной работе в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях», — говорится в публикации.

Соответствующий договор был заключен 27 августа 1996 года.