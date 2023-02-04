Между Азербайджаном и Монтенегро подписано Соглашение о воздушном сообщении.

Документ подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и находящийся с визитом в Баку министр капитальных инвестиций Монтенегро Эрвин Ибрагимович.

«Данное Соглашение облегчит взаимные визиты граждан двух стран и окажет положительное влияние на развитие туризма и культурных связей между нашими странами», — прокомментировал подписание документа Набиев в своём Twitter аккаунте.