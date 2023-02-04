США отреагировали на заявление главы МВД Турции Сулеймана Сойлу.

«Любые намеки на то, что правительство США участвует или поддерживает усилия по запутыванию Турции, являются ложными. Турция является давним и ценным союзником НАТО и партнером США в области безопасности. Государственный департамент США не имеет более высокого приоритета, чем защита и безопасность граждан США за границей. Посольства и консульства США за рубежом выпускают оповещения, чтобы информировать граждан США в режиме реального времени об определенных событиях и изменениях, происходящих в регионе. Это делается независимо от двусторонних политических или экономических соображений», -сказал представитель Госдепа.

Напомним, что глава турецкого МВД потребовал от посла США «убрать грязные руки» от страны, а также обвинил его в попытке «взбудоражить» Турцию.