«После сел Башлыбел и Эдилли Кяльбаджарского и Ходжавендского районов ведутся работы по разминированию для обнаружения массового захоронения в селе Ашагы Сейидахмедли Физулинского района. Эта территория сильно заминирована».

Об этом на встрече с иностранными туристами в селе Ишыглы Физулинского района сказал представитель Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA), осуществляющего разминирование данного села, Вюсал Гулиев.

Он отметил, что на территории в Физули, где предположительно находится массовое захоронение, обнаружена 31 мина.

«Предполагается, что Армения предвидела, что это массовое захоронение рано или поздно будет обнаружено и поэтому заминировала массовое захоронение и его окрестности, чтобы скрыть совершенное ею военное преступление, вызвать гибель людей, которые искали останки своих родственников. Это метод, типичный для военных преступлений Армении, заминированы даже обычные кладбища на освобожденных территориях, кости людей были извлечены из могил, а в могилах искали золотые зубы».