Полиция Индии арестовала более двух тысяч мужчин в ходе рейда, организованного в рамках борьбы с незаконными детскими браками, сообщает NDTV со ссылкой на представителей правоохранительных органов

Аресты за женитьбу на девочках в возрасте до 18 лет произведены в северо-восточном индийском штате Ассам.

«На данный момент мы арестовали 2169 человек на основании 4074 зарегистрированных полицией дел», — сказал начальник местной полиции Гьянендра Пратап Сингх.

Вместе с тем телеканал показал кадры, на которых несколько молодых женщин с маленькими детьми на руках протестовали против арестов их мужей.