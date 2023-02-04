Китай потенциально готовится к войне за Тайвань в 2027 году, хотя это не значит, что попытка вторжения действительно состоится. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, слова которого цитирует Reuters.

Он отметил, что действующий руководитель КНР Си Цзиньпин был отрезвлен провальным вторжением России в Украину, однако Америке не следует недооценивать амбиции Пекина в отношении Тайваня.

Бернс напомнил, что американская разведка ранее узнала о приказе для китайских военных быть готовыми к вторжению на Тайвань к 2027 году.