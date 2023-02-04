В Минобороны РФ заявили, что результате сложного переговорного процесса Россия вернула 63 военнопленных.

При этом в военном ведомстве уточнили, что в состав группы освобожденных российских военных включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредничеству ОАЭ.

Киев в ходе обмена пленными вернул 116 своих военнослужащих, двое из них офицеры, остальные — рядовые и сержанты, написал в своем Telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Также возвращены тела двух погибших иностранцев — Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью.