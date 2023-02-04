Усиливаются акции против непопулярной пенсионной реформы Эммануэля Макрона: миллионы французов, несогласных с действиями властей, бастуют и выходят на улицы, чтобы отстоять свои права, сообщает РИА Новости.

На пенсию в 64 года

Пенсионная реформа — один из ключевых проектов Макрона, с которым он шел на выборы еще в 2017-м, однако разразившаяся в мире пандемия коронавируса спутала ему все карты. Переизбравшись в 2022-м на второй срок, президент решил вернуться к преобразованиям. Он объясняет: дефицит пенсионного фонда к 2030-му может достичь 13,5 миллиарда евро, этого нельзя допустить.

Представляя законопроект в парламенте, премьер-министр Элизабет Борн заявила, что действующая система нестабильна: пенсионеров все больше, а число работающих не увеличивается. И это «факт, а не политический аргумент».

Правительство Макрона предлагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет до 2030-го (на три месяца в год). А также ускоренное — к 2027-му — увеличение обязательного для полных выплат трудового стажа — с 41 до 43 лет. По мнению чиновников, это даст 17,7 миллиарда евро. Минимальная пенсия достигнет 1200 евро (85% МРОТ). Это не так уж много, если учесть дороговизну аренды жилья, взлет цен на коммуналку, бензин, продукты, медстраховку, транспорт и прочие услуги.

А ведь пенсионный возраст уже поднимали: в 2010-м, при Николя Саркози, — с 60 до 62 лет.

По данным социологических опросов, более 70% французов против инициативы Макрона. Впервые за многие годы, закрыв глаза на междоусобицы, единым фронтом выступили все восемь крупнейших французских профсоюзов. Девятнадцатого января провели общенациональную акцию протеста. Следующая — еще более масштабная — состоялась в последний день месяца.

«Мы вам устроим 1968-й»

Согласно подсчетам Всеобщей конфедерации труда (CGT), в «черный вторник» на улицы вышли 2,8 миллиона французов. Всего по стране было порядка 250 акций протеста. Крупнейшая — в Париже — собрала около полумиллиона человек.Полиция традиционно называет более скромные цифры: 1,3 миллиона. И все равно это рекорд за последние лет сорок.Люди разного возраста — рабочие, студенты, пенсионеры. В руках — транспаранты с призывами отменить реформу, обеспечить пенсию с 60 лет и отправить в отставку президента и правительство.

«Вы нам 64 года, мы вам май 68-го!» — обещает броский плакат на куске картона. В 1968-м социальный кризис во Франции вызвал многомиллионную забастовку, студенческие выступления и массовые беспорядки, что в итоге привело к отставке президента Шарля де Голля и коренным изменениям в обществе.

«Сначала Саркози и Эрик Верт (в 2010-м — министр труда. — Прим. ред.) подняли до 62 лет, теперь Макрон хочет нас заставить вкалывать до 64. Когда я доберусь до пенсии, придется работать до 70? А если не доживу? Они просто хотят, чтобы мы померли — тогда и платить не нужно, проблема решена. Это несправедливо и совершенно неприемлемо», — возмущается участник акции в традиционном для современных митингов желтом жилете.

«Я протестовал тогда и опять протестую. Сами видите, только 17% наших сограждан поддерживают проклятую реформу. Считаю, это делает ее незаконной. Пусть выносят вопрос на референдум, дайте нам высказаться», — продолжает он.

Пожилая дама с французским флажком в руках сообщает, что уже на пенсии, однако хочет поддержать товарищей по профсоюзу.

«Мы все время выступали вместе, это мой долг. Я работала на производстве, там непросто, у многих были проблемы со здоровьем. А теперь молодым придется трудиться еще дольше. И что потом? Моя дочь — медсестра в больнице, у них и так огромная нагрузка. Правительство не имеет права затыкать дыры в бюджете за счет тех, кто нуждается в поддержке», — говорит она.

«Считаю, надо протестовать до победного конца. Да, мне только сорок, но я уже устаю в школе: проверка тестов, внеклассные часы, родительские собрания, трудные дети… Не представляю, как это выносить в 64 года, это просто невозможно, — признается другая участница акции. — В результате реформы могут перестать учитывать мои декретные месяцы. Все твердят о равных правах женщин, а в итоге мы страдаем больше всех. К тому же получаем меньше — пусть лучше обеспечат равные зарплаты для мужчин и женщин, тогда мы станем больше отчислять в пенсионный фонд, и это покроет дефицит».

«Когда утверждают, что у господина Макрона есть карт-бланш, потому что за него проголосовали, — это лицемерие и манипуляция! Его выбрали не за проект, а потому, что против него оба раза была Марин Ле Пен», — заявляет еще один манифестант.

Сложные дебаты

В парламенте Макрона тоже ожидают трудности, потому что летом его партия лишилась абсолютного большинства в нижней палате. У президентской коалиции «Вместе» 250 из 577 мандатов — нужно договариваться.

Осознавая, что продавливание реформы грозит очередным витком политического кризиса, правительство заранее сократило на год новый пенсионный возраст (планировалось довести его к 2031-му до 65 лет). Это позволило переманить на свою сторону правоцентристскую партию «Республиканцы», которая в целом понимает необходимость преобразований.

Против, однако, остальные парламентские силы: от левой «Непокорной Франции» Жан-Люка Меланшона до правого «Национального объединения» Марин Ле Пен.Столь массовые выступления граждан могут заставить многих республиканцев усомниться в занимаемой позиции, что осложнит реформу.

Оппозиция делает все, чтобы заблокировать законопроект: депутаты уже внесли более семи тысяч поправок и намерены добиваться референдума.

В свою очередь, правительство применило статью 47.1 Конституции Франции, которая ограничит время рассмотрения законопроекта в обеих палатах. На крайний случай у кабинета министров есть статья 49.3, позволяющая принять закон вообще без голосования. В этом случае оппозиция имеет право поднять вопрос о недоверии правительству.

Минувшей осенью статьей 49.3 при обсуждении бюджета воспользовались десять раз — на каждом чтении. Профсоюзы сообщили, что общенациональные забастовки и акции протеста пройдут 7 и 11 февраля.