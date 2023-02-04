Министерство обороны США обнаружило еще один китайский аэростат над территорией Латинской Америки. Эту информацию телеканалу Fox News подтвердил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По оценке Пентагона, речь идет об шарах, предназначенных для сбора разведданных.

Обнаружение нескольких таких объектов привело к дипломатическому скандалу между США и Китаем. Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный на 5-6 февраля визит в КНР.

МИД Китая заявил, что аэростат, замеченный ранее над США, является гражданским воздушным судном, использующимся в научных целях, главным образом метеорологических, и в воздушное пространство Северной Америки он попал случайно.