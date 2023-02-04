Бывший командир одного из подразделений ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев, бежавший из России в Норвегию, будет допрошен местной полицией.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию Осло, Медведев изъявил желание помочь в привлечении к ответственности подозреваемых в военных преступлениях вагнеровцев в Украине и передал «некоторые цифровые материалы». При этом подчеркивается, что Медведев не обязан давать показания в связи с войной в Украине, поскольку подозревается лишь в незаконном пересечении государственной границы.