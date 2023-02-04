Вопрос присоединения Украины к Североатлантическому альянсу не стоит в повестке дня. Об этом заявила в субботу пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр в интервью телеканалу RTVI.

«Что касается вступления в НАТО, то вы знаете, что сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня», — отметила она.

В то же время представитель внешнеполитического ведомства напомнила о «принципах Хельсинских соглашений, которые были подписаны СССР и затем признаны Россией, заключающихся в свободе каждого государства выбирать своих союзников».