Пентхаус в одном из жилых домов столицы ОАЭ Дубая продан за 112 млн долларов. Это самая крупная в истории этого эмирата сделка по продаже недвижимости. Об этом сообщила газета The National в пятницу, 3 февраля.

Площадь квартиры с девятью спальнями и бассейном — более 3,5 тыс. кв. м. Она расположена на верхнем из 28 этажей комплекса Bulgari Lighthouse в районе Джумейра.

СМИ отметчает, что в 2022 году наблюдался резкий рост цен на жилье в Дубае. Значительно увеличился спрос на недвижимость класса люкс. В частности, продано 219 домов стоимостью более 10 млн долларов каждый.

На сектор недвижимости приходится более трети экономики Дубая.

По словам экспертов, в 2023 году продажи объектов недвижимости в ОАЭ могут превысить показатели 2022 года, когда в стране их было реализовано на рекордную сумму около 56 млрд долларов — примерно на 81% больше, чем в 2021 году.