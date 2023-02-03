Иран всегда был сейсмоопасной зоной и, по-видимому, останется таковой в следующие тысячелетия. Такова природа этой части Земного шара. Что обычно делают власти в таких условиях? В любой нормальной стране, если даже не предвидят природных бедствий, то хотя бы заранее готовятся к ним — проводят регулярные обследования построек с целью выявления наиболее рискованные среди них, пополняют стратегические запасы продовольствия, медикаментов, теплых вещей, мобильных домиков, палаток, в конце концов, если уж не хватает средств для модульных контейнеров. То есть, предпринимают тот минимум превентивных мер, который позволяет стране ее бюджет и прочие возможности и который хоть немного снизит ущерб, когда беда постучит в дверь. И когда она приходит в твой дом, то обращаются за помощью к соседям или хотя бы не отказываются от нее, когда помощь эту предлагают.

Не делать всего этого означало бы проявить крайнюю степень халатности, допустить преступное легкомыслие и обречь население на страдания и лишения. Потому и существуют почти в каждой стране (уж, по крайней мере, уважающей себя) службы чрезвычайных ситуаций.

Как мы уже отметили, Всевышний создал Иран таким, что там, увы, время от времени трясёт и будет трясти. Когда как — сильно, не сильно. Но, похоже, в этой стране клерикальная власть и мракобесие окончательно затмили сознание, которое должно, вообще-то, водиться под чалмой. На днях одно из разрушительных землетрясений произошло в Хое, где проживают этнические азербайджанцы — те самые азербайджанцы, которые правили этой страной в последнее тысячелетие и принесли ей славу великих, сменяющих одну за другой империй, доблесть военных побед, столетние расцветы, кратковременные падения и, затем, века новых расцветов! Лет сто назад великим тюркским династиям, увы, пришел конец, и сменила их слабая власть отца и сына Пехлеви. Слабая до такой степени, что не смогла она удержать престол даже одно несчастное столетие, отдав власть темным силам средневековья.

И во что превратили пришедшие к власти муллы эту некогда великую державу? В изгоя! В страну-террориста! В нерукопожатное государство, где к длительному тюремному заключению могут приговорить за простой танец на улице города (и это реальная история).

Как жить дальше в своей стране и на каком политическом строе останавливать свой выбор, решат сами граждане, которым мы можем лишь посочувствовать. Но как можно бросить оставшихся без крова жителей Хоя и окрестных деревень, без всякой помощи замерзающих на морозе? Как можно так ненавидеть свой народ! Ведь если муллократическая власть называет себя «мусульманами», то насколько угодно Всевышнему такое отношение властей к простым людям, таким же единоверцам?

В прессе циркулирует высказанное экспертами мнение, что власти Ирана сознательно не оказывают помощь, чтобы азербайджанцы уехали, а на их места переселить курдов, что затем позволит создать буферную зону (некий «санитарный кордон») между регионом компактного проживания тюрков и Турцией. Если это так, то не пора ли этому режиму перестать называть страну «Исламской», а назвать ее «Арийской»? Тогда всё было бы хотя бы честно. Но, ради самого Всевышнего, не злите Аллаха, называя страну «Исламской», но обрекая при этом мусульман на замерзание даже тогда, когда Турция и Азербайджан предлагают вам помощь!

Сегодняшняя власть в Иране — не мусульманская, а антимусульманская. А революцию 1979 года давно уже пора называть антиисламской, потому как всё, что делалось после нее и под ее вывеской, противоречило основным канонам нашей прекрасной религии.

И с этим сегодня согласятся не только те, кто первым вошел в Карабахе в мечети и натолкнулся там на свиней, которых там держали «братья» сегодняшних иранский аятолл, но теперь уже, похоже, и простые хойцы.

Зухраб Дадашов