Власти США добавили в санкционный список членов совета директоров иранской компании-производителя беспилотников Paravar Pars. Об этом сообщило министерство финансов США.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер) включило в реестр восемь руководителей компании Paravar Pars, базирующейся в Иране, в отношении которой США и Европейский союз ранее вводили санкции за производство беспилотных летательных аппаратов серии Shahed для аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР)», — говорится в сообщении.