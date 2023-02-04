Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не исключил возможности передачи Украине истребителей, несмотря на необходимость длительной подготовки пилотов.

«Нет, мы не исключаем. Мы ведем диалог с украинскими друзьями по поводу оказания поддержки. Однако нужно помнить, что боевые самолеты – это невероятно сложная техника, для управления которой потребуются месяцы, если не годы обучения», — заявил британский премьер в интервью телеканалу Talk TV.

По словам Сунака, он гордится тем, что за 100 дней пребывания на посту премьера страны стратегия Лондона по оказанию военной помощи Украине изменилась и стала более активной.

Он добавил, что Британия — первая страна, которая решила отправить Киеву боевые танки.