Европейский союз (ЕС) будет поддерживать Украину всеми возможными способами и до тех пор, пока это необходимо.

Об этом заявил президент Совета ЕС Шарль Мишель в своем выступлении по итогам саммита «Украина-Европейский союз».

«Мы не боимся, и не будем бояться Кремля. Потому что ЕС и Украина – это единая семья. Будущее Украины – в Европейском Союзе», — добавил он.

Шарль Мишель отметил, что на сегодняшний день ЕС предоставил Украине почти 60 миллиардов евро помощи. По его словам, около 12 миллиардов из них — военная помощь, в том числе летальное оружие.

«Мы первоначально обучаем в этом году 30 тысяч украинских военных. В то же время ЕС выделил макрофинансовую помощь в размере 18 миллиардов евро на 2023 год», — отметил Шарль Мишель.