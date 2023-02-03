Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, находящимся в нашей стране для участия в 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

На встрече было отмечено, что Азербайджан придает большое значение партнерству с Венгрией, подчеркнут высокий уровень политических и экономических связей между странами. Взаимные официальные визиты, проводимые переговоры и подписанные документы открывают большие возможности для развития сотрудничества.

Стороны обсудили укрепление торгово-экономического связей, поощрение инвестиций и торговых связей, возможности реализации совместных проектов.