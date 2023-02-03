Турция может одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО до начала парламентских каникул в середине марта, при этом одновременное одобрение заявки Швеции не планируется, сообщает агентство Bloomberg.

Знакомые с ситуацией источники отмечают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «близок к выводу», что Хельсинки предприняла требуемые шаги по недопущению деятельности группировок, которые Анкара считает террористическими.

Ранее Финляндия заявляла, что намерена вступать в НАТО только вместе со Швецией. В США также отмечали, что не рассматривают возможность того, что присоединение к альянсу двух скандинавских стран будет происходить не одновременно.