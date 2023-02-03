Президент РФ Владимир Путин может попытаться снова атаковать столицу наземными войсками. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью BILD.

«Киев был и остается целью. Мы всегда должны исходить из того, что Путин может снова атаковать нас с наземными войсками», — заявил Кличко.

Также он призвал Запад предоставить Украине все необходимое оружие, в том числе танки и истребители: «Нам нужны истребители, наши военные очень четко говорят об этом. Мы должны уметь защищаться!»

При этом Кличко категорически отверг идею переговоров с Путиным: «Путин хочет разрушить наше существование, как нам с ним вести переговоры? Нам нужно оружие, чтобы Украина выиграла войну!»

Само интервью с журналистом BILD проходило в воронке, которая осталась в столице после удара российской ракеты «Кинжал». По словам мэра, этот тип ракет ПВО пока не может сбивать.