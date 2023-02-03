Заявление Государственного департамента США является ответом на инициативу и заявление России по поводу восстановления прямого авиасообщения с Грузией.

Об этом заявил вице-спикер парламента Грузии , один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Арчил Талаквадзе, сообщает «Спутник-Грузия».

Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с возможным возобновлением полетов между Грузией и Россией. В комментарии ведомства отмечено, что компании, которые будут обслуживать российские авиакомпании в аэропортах Грузии, могут подвергнуться санкциям. При этом в ведомстве добавили, что «сейчас не время расширять взаимодействие с Россией».

«Заявление Госдепа США является ответом на инициативу России и на заявление России. Что касается нас, то в наш адрес правительство США однозначно заявило, что Грузия не нарушает санкции. Грузия и в будущем не нарушит режим санкций», — заявил Талаквадзе.