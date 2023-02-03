Власти Украины должны «покаяться в грехах» прошлого перед тем, как предъявлять Грузии какие-либо претензии.

Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, сообщает Sputnik Грузия.

Он отметил, что Киев много лет укрывал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Прежде, чем представители Украины будут о чем-либо говорить, они должны покаяться в прошлых грехах, исправить сегодняшние преступления, а затем перейти к другим вещам», – заявил Кобахидзе, комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что власти Грузии «пытают и убивают» Саакашвили.

Грузинский политик отметил, что Киев годами укрывал «криминал Саакашвили» и продолжает укрывать преступников.

«Они до сих пор укрывают этих преступников, несмотря на то, что в Грузии они приговорены за совершение соответствующих преступлений», – отметил Кобахидзе.

Например, бывший замминистра внутренних дел Грузии Гия Лордкипанидзе в настоящее время занимает пост замдиректора контрразведки Украины.