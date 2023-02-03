В Карабахе проживает всего около «120 тысяч человек», а в Армении — 3 миллиона. Мы не можем рисковать тремя миллионами армян ради армян Карабаха. Об этом в армянском парламенте в ходе парламентских слушаний на тему ситуации на Лачинской дороге заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор» Гурген Арсенян, отвечая на упреки оппозиции, озвучиваемые в адрес действующей власти.

При этом он обвинил участников слушаний в безответственности.

«Вы готовы отвечать за свои слова и за озвученные ранее угрозы. Сидите лишь и пальчиком машете. Правильно расставляйте приоритеты. Начните наконец все представлять правильно. Вы вообще кто такие, ара?», — заявил Арсенян, критикуя своих оппонентов.

«Манипулирование карабахским вопросом не даст вам возможности прийти к власти в Армении. Забудьте об этом», — заявил парламентарий.

Депутат также убежден:, что налаживание отношений с Турцией исходит из национальных интересов Армении. Более того, он призвал присутствующих «воздержаться от ксенофобских высказываний, поскольку они наносят лишь вред».