В мессенджере WhatsApp появится функция закрепления сообщений в личных чатах и групповых переписках. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Функция была найдена в бета-версии приложения 2.23.3.17 для устройств на базе Android. По мнению редакции портала, эта возможность позволит пользователям быстрее находить важные сообщения без необходимости пролистывать весь чат. Кроме того, это позволит навести порядок в групповых чатах, фокусируясь только на тех событиях, которые релевантны для пользователя.

Возможность закреплять сообщения в чатах пока находится в разработке и появится в будущем обновлении мессенджера. На текущий момент нет никакой информации о том, когда функция станет доступна широкому кругу пользователей.

Также известно, что разработчики мессенджера WhatsApp тестируют функцию, которая позволит отправлять реакции в группах с объявлениями.