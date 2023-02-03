«США намерены углублять сотрудничество с Азербайджаном».

Об этом сказала советник заместителя Государственного секретаря США по вопросам энергетической дипломатии Лаура Лохман, выступая на Консультативном совете Южного газового коридора в Баку.

Она отметила, что Президент Джозеф Байден поддерживает экспорта газа с Каспийского моря в Европу. США поддерживали будут и впредь поддерживать проект Южного газового коридора для обеспечения энергетической безопасности своих европейских партнеров.

«Южный газовый коридор – очень важный проект для Европы, и Азербайджану принадлежит ведущая роль в обеспечении энергетической безопасности континента. Однако Южный газовый коридор играет важную роль и в укреплении не только энергетической, но и политической безопасности Европы. Этот проект создает возможности для сотрудничества многих стран, использование которых обеспечивает экономический рост. США будут и впредь поддерживать транспортировку природного газа, добываемого в Каспийском море, в Европу и помогать Азербайджану», — подчеркнула Лаура Лохман.

Лаура Лохман также отметила, что США, принимая во внимание экологические проблемы в мире, могут инвестировать в производство и экспорт «зеленой» энергии в Азербайджане.