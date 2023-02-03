Монумент «Аркадаг» («Покровитель») в честь национального лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова возведен в центральном парке нового административного центра Ахалского велаята (области) городе Аркадаге.

Об этом сообщило издание «Нейтральный Туркменистан».

«Общая высота монумента составляет 43 метра. 11-метровая скульптурная композиция в честь национального лидера туркменского народа расположена на колонне, украшенной колосьями пшеницы», — уточняет издание. Колонна опирается на четыре ритона. В основании монумента расположен фонтан диаметром 65 м.

По информации издания, автором монумента стал народный художник Туркменистана Сарагт Бабаев, который ранее проектировал конный монумент «Аркадаг», изображающий Бердымухамедова верхом на ахалтекинском скакуне. Он выполнен из бронзы с покрытием из сусального золота в 24 карата и был открыт в центре Ашхабада в 2015 году.