Согласно данным Росстата и местных статических ресурсов, в Россию стали завозить меньше помидоров. В прошлом году поставки томатов из Китая, Турции, Грузии, Сербии и Северной Македонии на российский рынок упали в несколько раз по сравнению с годом ранее.

Последняя доступная статистика поставок томатов в Россию из Азербайджана покрывает только 9 месяцев 2022 года. За этот период Азербайджан поставил на российский рынок 109,5 тыс. томатов, в то время как за аналогичный период 2021 года – 114.5 тыс.

Незначительно вырос объем завоза помидоров из Армении: с 33,4 тыс. тонн до 41,2 тыс.