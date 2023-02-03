На освобожденных территориях быстрыми темпами осуществляется переход к «зеленой» энергетике.

Об этом сказал директор Центра образования и инноваций ОАО «Азеришыг» Араз Мамедзаде на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности структуры за 2022 год.

«На этих территориях, практически во всех возможных местах построены зарядные станции для электромобилей. В Физули впервые построен и готов к эксплуатации Цифровой центр управления станцией. Там же планируется установить зарядные станции для электромобилей», — сказал Араз Мамедзаде.