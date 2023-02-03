Попытки ущерба имиджу Турции противоречат принципам дружбы и союзническим отношениям с Анкарой. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с аргентинским коллегой Сантьяго Кафьерой в пятницу в Стамбуле.

Глава турецкой дипломатии напомнил о вызове послов девяти страны в МИД Турции на фоне решений о временном закрытии ряда дипмиссий под предлогом угрозы безопасности, сообщает «Анадолу».

По словам Чавушоглу, действия этих стран носят «целенаправленный характер». «Дипмиссии были закрыты без уведомления турецкой стороны о деталях угроз. При этом у Анкары есть данные о том, что определенные государства обратились к зарубежным коллегам с призывом «поддержать акцию» по закрытию консульств», — подчеркнул турецкий министр.