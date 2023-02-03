Если геополитические обстоятельства сложатся в пользу Армении и граница с Турцией откроется, то армянский бизнес ощутит положительный эффект.

Об этом министр экономики Армении Ваан Керобян заявил СМИ, комментируя недавнее решение властей Турции об отмене запрета на прямые грузовые авиаперевозки с Арменией.

«По нашим сведениям, регулярных перевозок пока не проводится. Их может и не быть, учитывая географическую близость стран, потому что доступна наземная транспортная связь через Грузию. Тем не менее, не исключено, что некоторые товары будут перевозиться таким вот способом», — сказал министр.

Что касается открытия сухопутной границы, то, по мнению Керобяна, это приведет к росту экономики. Возможности для этого дает и сам турецкий рынок, и транзит через Турцию в страны Ближнего Востока.