Компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и ACWA Power (Саудовская Аравия) в четверг подписали Соглашение о сотрудничестве по совместной разработке проектов развития в Азербайджане возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

«SOCAR и ACWA Power в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору 2-го февраля 2023 года подписали Соглашение о сотрудничестве по совместной разработке проектов развития в Азербайджане ВИЭ, таких как ветряная энергия на суше и в море, солнечная фотовольтаика и зеленый водород, и связанных с ними других потенциальных проектов», — говорится в сообщении компании SOCAR.

В пресс-релизе SOCAR подчеркивается, что помимо содействия дальнейшему укреплению сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией, потенциальные проекты, которые будут реализованы в рамках данного Соглашения, позволят сократить выбросы парниковых газов в Азербайджане, обеспечить развитие возобновляемых источников энергии и устойчивое экономическое развитие страны.