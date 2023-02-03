США окажутся проигравшей стороной в случае отказа продать Турции истребители F-16. У Анкары есть альтернативы, в том числе в области оборонной промышленности, сообщил официальный представитель турецкого президента Тайипа Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.

Так он прокомментировал требование группы американских сенаторов к президенту США Джо Байдену отложить продажу Турции истребителей до одобрения Анкарой заявки на вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

«Это больше их [США], нежели наша проблема. Безусловно, мы хотим сотрудничать с США в области обороны, однако если они пойдут по пути отказа, то это их выбор. В этом вопросе мы не пойдем на уступки. У Турции есть альтернативы в вопросе ПВО и других видов оборонной промышленности, мы развиваем эту промышленность. Наши беспилотники продемонстрировали всему миру свои возможности. В итоге мы развиваем собственные возможности в оборонной промышленности, а проигравшими окажутся американские компании в этой сфере», — приводит слова Калына газета Star.