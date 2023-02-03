Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс выразил мнение, что следующие шесть месяцев будут «критическими» в плане конфликта в Украине.

Соответствующее сообщение разместила на своей странице в Twitter журналистка телеканала CBS Оливия Газис.

По ее словам, глава ЦРУ изложил такую точку зрения, выступая на мероприятии в Джорджтаунском университете.

«Бернс сказал, что следующие шесть месяцев будут «критическими», — написала Газис. Согласно ее версии, директор ЦРУ полагает, что Россия в ситуации на Украине делает ставку на «политическую усталость» Запада.

Кроме того, как утверждал Бернс, Вашингтон «не считает», что Москва серьезно настроена на переговоры по урегулированию.