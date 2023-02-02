Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался о нападках ряда армян на МИД России и его руководство.

«Еще раз актуализирую тему необходимости профилактирования силами Второй службы ФСБ ряда представителей армянской диаспоры, позволяющих себе публичную дискредитацию МИД России и его руководства.

У нас и статья УК, кстати, есть соответствующая. Так что от оперативных разработок можно — при необходимости — и к посадкам переходить. А то охамели уже конкретно и страх потеряли. Москва — это не Калифорния и не Марсель», — написал эксперт в «Фейсбуке».