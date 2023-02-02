Министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился с советником заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаурой Лохман, находящейся с визитом в нашей стране для участия в 9-м министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора и 1-м министерском заседании Консультативного совета по зеленой энергетике.

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Согласно информации министерства, Пярвиз Шахбазов поблагодарил за участие в заседании Консультативного совета и рассказал о применении с этого года успешного опыта Консультативного совета по Южному газовому коридору также в области зеленой энергетики. Министр энергетики проинформировал о ходе процессов, связанных с поставками зеленой энергии из Азербайджана в Европу, помимо увеличения поставок по Южному газовому коридору. Была отмечена важность ускорения необходимых процессов и совместного сотрудничества для расширения коридора до 2027 года. Также было заявлено, что Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия сотрудничают в сфере развития и передачи зеленой энергии, и рассматривается транспортировка возобновляемых энергоресурсов Каспийского моря в виде электроэнергии и зеленого водорода в Европу.

Лаура Лохман высоко оценила тот факт, что Азербайджан является страной, играющей важную роль в энергетической безопасности Европы посредством Южного газового коридора и путем зеленой энергетики продолжает вносить этот вклад.

В ходе беседы состоялся широкий обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества США и Азербайджана в сфере энергетики, а также глобальной энергетической повестки дня.